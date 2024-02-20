Группа «Соллерс» будет производить ремни и подушки безопасности

Группа «Соллерс» выпускать подушки и ремни безопасности, рулевые колеса, электронные блоки управления системой. Производство запустят на заводе в Ульяновске в 2025 году.
Компания получила заем на 1,2 млрд рублей от государственного Фонда развития промышленности. Это первый подобный проект среди отечественных производителей, узнали «РИА Новости».
Деньги направят на покупку оборудования: пенозаливочных машин, линий по сборке компонентов, раскроечного и швейного оборудования, линии по монтажу печатных плат и сборке блоков управления системы пассивной безопасности и испытательного оборудования для проверки всех компонентов и изделий.
Проект предусматривает создание более 200 новых рабочих мест. Общая сумма инвестиций оценивается в 1,5 млрд рублей.
О планах автоконцерна по производству компонентов системы пассивной безопасности авто стало известно в ноябре 2023 года. Тогда сообщалось, чточто проектом предусмотрен высокий уровень локализации производства. Например, для рулевого колеса будут локализованы все базовые материалы.
Среди потенциальных заказчиков назывались группа ГАЗ, «Москвич» и «многочисленные проекты по организации производства китайских автомобилей» в России.
Фото на обложке: Phonlamai Photo /
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