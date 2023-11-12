Автоконцерн «Соллерс» запустит производство подушек и ремней безопасности для машин

Как рассказал РБК источник в компании, производство будет размещено на площадях индустриального парка УАЗ. Объем инвестиций в проект на начальном этапе составит около 1,5 млрд рублей — компания планирует привлечь средства за счет займа от Фонда развития промышленности (ФРП).

В ФРП подтвердили изданию, что «Соллерс» на этой неделе подал документы для рассмотрения заявки на получение льготного займа в 1,2 млрд рублей.

Собеседник РБК также рассказал, что проект будет реализован совместно с китайским партнером на основе его технологий. Рассматривается создание совместного предприятия с ним.

По словам двух источников, знакомых с планами компании, проектом предусмотрен высокий уровень локализации производства. Например, для рулевого колеса будут локализованы все базовые материалы.

Кроме того, рассматривается локализация материалов для раскроя и пошива подушек, а также изготовление печатной платы и разработка российского ПО для электронных блоков управления.

Один из собеседников газеты сообщил, что производство «Соллерса» рассчитано в том числе на потребности других компаний. Среди потенциальных заказчиков называются группа ГАЗ, «Москвич» и «многочисленные проекты по организации производства китайских автомобилей» в России. Представитель Минпромторга подтвердил, что планируются поставки компонентов другим российским автопроизводителям.

В пресс-службе «Соллерса» пока не ответили на запрос RB.

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