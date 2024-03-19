Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Соллерс» запустил продажи коммерческих авто в Беларуси

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российский автопроизводитель «Соллерс» запустил продажи коммерческих авто в Беларуси. Первый дилерский центр компании начал работать в Минске.

«Соллерс» запустил продажи коммерческих авто в Беларуси

В продажу в республике поступили грузовики Sollers Argo в обычном варианте и удлиненный с бортовыми, промтоварными и изометрическими кузовами.

Машины будут продаваться в авторизованном дилерском центре «Анлант-М Боровая», который выступает партнером группы.

По словам директора по продажам и маркетингу группы Марата Шарапова, клиенты получат весь перечень послепродажных услуг. Кроме того, на базе дилерского центра проводится техобслуживание и ремонт всех коммерческих машин Sollers.

Ранее в прошлом году «Соллерс» начал производство своих автомобилей в Азербайджане. Страна стала первым экспортным рынком для российской компании.

В прошлом месяце группа получила заем на 1,2 млрд рублей от государственного Фонда развития промышленности. Эти средства производитель направит на запуск производства подушек и ремней безопасности, рулевых колес, электронных блоков.

Фото на обложке: «Соллерс»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Чек-лист для открытия криптобизнеса в Беларуси
  2. 2 Египет, Беларусь и Северный Кипр: что могут предложить нестандартные локации для инвестирования в недвижимость
  3. 3 Беларусь, Казахстан, Узбекистан: как продвигаться на трех ключевых digital-рынках СНГ
  4. 4 «Мы годами доказывали миру, что с Беларусью можно работать. Эта репутация уходит в никуда»
  5. 5 «Драники, наливочки, колдуны»: почему IT идет в Беларусь

ВОЗМОЖНОСТИ

21 марта 2024

Умный помощник для тендеров

25 марта 2024

Directum Awards

27 марта 2024

Инвестиционная упаковка

Все ВОЗМОЖНОСТИ