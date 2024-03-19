Российский автопроизводитель «Соллерс» запустил продажи коммерческих авто в Беларуси. Первый дилерский центр компании начал работать в Минске.
В продажу в республике поступили грузовики Sollers Argo в обычном варианте и удлиненный с бортовыми, промтоварными и изометрическими кузовами.
Машины будут продаваться в авторизованном дилерском центре «Анлант-М Боровая», который выступает партнером группы.
По словам директора по продажам и маркетингу группы Марата Шарапова, клиенты получат весь перечень послепродажных услуг. Кроме того, на базе дилерского центра проводится техобслуживание и ремонт всех коммерческих машин Sollers.
Ранее в прошлом году «Соллерс» начал производство своих автомобилей в Азербайджане. Страна стала первым экспортным рынком для российской компании.
В прошлом месяце группа получила заем на 1,2 млрд рублей от государственного Фонда развития промышленности. Эти средства производитель направит на запуск производства подушек и ремней безопасности, рулевых колес, электронных блоков.
Фото на обложке: «Соллерс»
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