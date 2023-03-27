В 2022 году топ-менеджеры «Соллерса» выкупили акций компании на 4 млрд рублей

В 2022 году топ-менеджеры российского автопроизводителя «Соллерс» приобрели акций в компании на 4 млрд рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой отчетность ООО «Альтер Инвест».
Так, в июне 77,6% акций были выкуплены у бывшего владельца Вадима Швецова через подконтрольную ему ООО «Серенити инвест». Документ о сделке от 20 июня предусматривает обратный выкуп до половины акций через год после приобретения права собственности.
В отчетности «Альтер Инвест», которое сегодня выступает основным контролирующим акционером «Соллерс», также указано, что по состоянию на конец 2022 года инвестиции в компанию при учете нынешней рыночной стоимость переоценены (с 4 млрд рублей до 5,35 млрд рублей).
Сделка по покупке у Шевцова активов «Соллерса» состоялась летом. Как поясняла совладелица компании Зоя Каика, сделка планировалась еще до того, как ЕС ввел санкции против УАЗа.
Ранее китайский автоконцерн Chery из-за санкций отказался от локализации производства на Ульяновском автозаводе УАЗа.
Фото на обложке: PanyaStudio /
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