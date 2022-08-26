Китайский автоконцерн Chery отказался от локализации производства на УАЗ

Китайский автоконцерн Chery, у которого есть проект по локализации с «Соллерс авто» (в группу входит УАЗ), отказался от идеи выпускать автомобили на площадке Ульяновского автозавода. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Основная причина — попадание УАЗа в санкционный список ЕС в начале июня.

Один из собеседников газеты считает, что Chery может обсудить возможность локализации и на другой площадке «Соллерса». У российской компании кроме УАЗа остались совместные предприятия с Ford в Елабуге и с Mazda во Владивостоке (оба совместных предприятия заморожены).

Другой источник сообщил, что китайский автоконцерн рассматривает разные варианты локализации производства в России, в том числе без участия «Соллерс авто». Так, концерн может занят площадку какого-либо из западных автопроизводителей, если тот примет решение уйти.

Собеседник «Ведомостей» считает, что локальная продукция Chery может быть представлена в России не под основным брендом (марки Chery у китайского концерна есть суббренды Exeed, Omoda и Jetour).

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