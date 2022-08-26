Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Китайский автоконцерн Chery отказался от локализации производства на УАЗ

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Китайский автоконцерн Chery, у которого есть проект по локализации с «Соллерс авто» (в группу входит УАЗ), отказался от идеи выпускать автомобили на площадке Ульяновского автозавода. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Китайский автоконцерн Chery отказался от локализации производства на УАЗ

Основная причина — попадание УАЗа в санкционный список ЕС в начале июня.

Один из собеседников газеты считает, что Chery может обсудить возможность локализации и на другой площадке «Соллерса». У российской компании кроме УАЗа остались совместные предприятия с Ford в Елабуге и с Mazda во Владивостоке (оба совместных предприятия заморожены).

Другой источник сообщил, что китайский автоконцерн рассматривает разные варианты локализации производства в России, в том числе без участия «Соллерс авто». Так, концерн может занят площадку какого-либо из западных автопроизводителей, если тот примет решение уйти.

Собеседник «Ведомостей» считает, что локальная продукция Chery может быть представлена в России не под основным брендом (марки Chery у китайского концерна есть суббренды Exeed, Omoda и Jetour).

Фото на обложке: Tikhomirov Sergey / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Mercedes-Benz решил продать свой завод в Подмосковье
  2. 2 «АвтоВАЗ» снова начал оснащать автомобили подушками безопасности
  3. 3 Будущее рынка электромобилей: пан или пропал?
  4. 4 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
  5. 5 Как сэкономить на авто для бизнеса?
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

31 августа 2022

«Московский акселератор»

Все ВОЗМОЖНОСТИ