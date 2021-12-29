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Истории

Какие электрокары появятся в России в 2022 году

Истории
Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Несмотря на дефицит чипов, предстоящее повышение утилизационного сбора и отказ от продления нулевых пошлин на импорт электрокаров, автопроизводители все-таки планируют пополнить в 2022 году рынок электромобилей в России новыми моделями.

Вот какие «зеленые» машины приедут в нашу страну совсем скоро.

Какие электрокары появятся в России в 2022 году

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Mercedes-Benz EQS и EQE

Немецкий бренд Mercedes-Benz приготовил для нас целых две электрические новинки. Так, в первом квартале 2022 года компания представит в России свой первый электроседан EQS. Сначала в продаже появится модель 580 4Matic.

 

 Mercedes-Benz EQS

В каждой фаре электрокара по три мощных диода и матрица, состоящая из 1,3 млн микрозеркал/Mercedes-Benz

 

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 Запас хода машины, по данным автопроизводителя, до 770 км (согласно WLTP), мощность — 385 кВт. Время разгона «пятисот восьмидесятого» до 100 км/ч — 4,3 секунды. 

 

 Салон Mercedes-Benz EQS

Передняя панель новинки — это сплошная стеклянная поверхность во всю ширину салона/Mercedes-Benz

 

Версия AMG мощностью 761 л. с. появится в течение 2022 года.

 

Mercedes-Benz EQE

В EQЕ опционально доступны пневматическая подвеска и полноуправляемое шасси/Mercedes-Benz

 

Также Mercedes-Benz, помимо EQS, планирует вывести на рынок его «младшего брата» — седан EQE, аналог традиционного Е-класса. Пока что компания представит только версию EQE 350. У модели будет задний привод и один электромотор с отдачей 292 л. с. и 530 Нм, но в планах значатся еще и двухмоторные модификации с полным приводом, а также AMG-версия мощностью около 680 «лошадей».

 

BMW iХ и i4

Две «зеленые» новинки планирует привезти в Россию в следующем году и компания BMW. Стоит отметить, что в российской модельной линейке BMW уже сегодня есть электрический iХ. Правда, пока на модель открыт только предзаказ, производство налажено на заводе в Дингольфинге в ноябре этого года. Первые электромобили доедут до наших автосалонов уже в апреле 2022 года.

 

BMW iХ

В решетку радиатора iХ интегрированы 5 камер, 5 радарных и 12 ультразвуковых датчиков/BMW

 

На старте покупателям предложат версию xDrive50 в трех линиях исполнения — Atelier, Loft и Suite, а также с двумя вариантами дизайна экстерьера — Base и Sport. Ценник электрокара начинается с отметки в 8,5 млн рублей.

 BMW i4

До «сотни» самый мощный i4 массой 2,3 тонны разгоняется за 3,9 секунды/BMW

 

Также в следующем году BMW планирует привезти в Россию и новый полностью электрический лифтбек BMW i4 в версии М50 с двумя силовыми агрегатами, чья суммарная отдача составляет 544 л. с. (795 Нм).

 

Audi e-tron GT и RS e-tron GT

Также в 2022 году — cкорее всего, во второй его половине — до нас доберутся две новые электрические модели Audi. Это e-tron GT и его «заряженная» версия RS e-tron GT.

 

Audi e-tron GT

Внешне новинка практически не отличается от прототипа, у машины лишь появились обычные дверные ручки и увеличенные зеркала/Audi

 

Audi e-tron GT построен на той же платформе, что и «зеленый» Porsche Taycan. У электромобилей одинаковая колесная база (2900 мм). У новинки два электромотора и полный привод. Передний двигатель выдает 238 л. с., задний — максимальные 435 л. с. Суммарная мощность базового e-tron GT ограничена электроникой на 476 «лошадках» и 630 Нм в стандартном режиме. При активации режима Launch control мощность машины вырастет до 530 л. с. Запас хода у электрокара — более 480 км.

Чтобы стрелка спидометра перешла отметку в 100 км/ч, Audi e-tron GT понадобится чуть более трех секунд. Максимальная скорость машины — 250 км/ч.

 

 Audi RS e-tron GT

Электрический супер-седан Audi RS e-tron GT планирует составить конкуренцию Tesla Model S/Audi

 

У второй новинки — Audi RS e-tron GT — также два электромотора и полный привод. Передний двигатель выдает те же 238 л. с., а вот задний мощнее — 456 л.с. Суммарная мощность RS e-tron GT тоже ограничена электроникой и составляет 598 л. с. и 830 Нм в стандартном режиме. Режим Launch control кратковременно увеличит мощность машины до 646 л.с. До первой «сотни» электрокар разгоняется за 3,3 секунды.

 

Volvo XC40 Recharge P8

Кроме немцев, продажи электромобилей в России в 2022 году планирует начать и шведский концерн Volvo. Первой «зеленой» машиной бренда станет электрокроссовер XC40 Recharge P8. Фактически это электрическая версия XC40.

 

 Volvo XC40 Recharge P8

Электрокар построен на базе платформы CMA, разработанной совместно с Geely Group/Volvo

 

Мощность полноприводного электрокара Volvo составляет 408 л.с. Одного заряда машине хватит, чтобы проехать свыше 400 км (стандарт WLTP). Система быстрой зарядки позволит зарядить батарею с 0 до 80% примерно за 40 минут.

 

MINI Cooper SE

Производить «зеленые» MINI Cooper SE для России начнут только в марте 2022 года. Первые электрокары приедут к нам с завода в Оксфорде в середине лета. Однако уже сейчас в дилерских центрах можно заказать автомобиль: известны комплектации и предварительные цены.

 MINI Cooper SE

Во время зарядки на панель выводятся значение запаса хода, уровень заряда в процентах и время, оставшееся до полной зарядки/MINI

 

Новинку оснастят электромотором мощностью в 184 л. с. (крутящий момент — 270 Нм). Разгон до 100 км/ч у малыша займет 7,3 секунды, до 60 км/час — 3,9 секунды. Максимально автомобиль способен разогнаться до 150 км/ч. Запас хода, по данным производителя, — от 203 до 234 км.

Предварительная стартовая цена новинки — 3,6 млн рублей. Но в компании предупредили, что она может измениться, если в России увеличатся ввозные пошлины и сборы для электромобилей.

 

Hyundai Ioniq 5

В начале 2021 года Hyundai не просто показал свой «зеленый» автомобиль, а представил новый суббренд для электрокаров и первую модель — кроссовер Ioniq 5. Машина построена на электрической модульной платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), разработанной Hyundai Motor Group для электромобилей.

 

 Hyundai Ioniq 5 — внешний вид

Внешность Ioniq 5 перекликается с дизайном первого серийного автомобиля компании — Hyundai Pony, но электрокар крупнее/Hyundai

 

У Ioniq 5 две батареи емкостью 58 кВт⋅ч и 72,6 кВт⋅ч, а также два варианта компоновки электромоторов: с одним двигателем на задней оси или с двумя моторами — спереди и сзади.

 

 Салон Hyundai Ioniq 5

Передние сиденья в Ioniq 5 имеют функцию электрорегулировки, вентиляцию, а также могут откидываться назад/Hyundai

 

Максимальная скорость в любом варианте автомобиля — 185 км/ч. Мощность максимальной версии — 235 л. с., с места до 100 км/ч машина разгоняется за 5,2 секунды. Запас хода на одном заряде у самого «дальнобойного» Ioniq 5 с задним приводом и аккумулятором емкостью 72,6 кВт⋅ч составляет 470–480 км.

 

Kia EV6

Еще один корейский бренд — Kia — готовит в 2022 году «зеленую» новинку для российского рынка — электрокроссовер EV6. У автомобиля будет две батареи на выбор — емкостью 58 либо 77,4 кВт⋅ч. Каждая из них может сочетаться с одним или двумя электромоторами. В общей сложности у покупателя на выбор будет четыре модификации, отличающиеся мощностью, динамикой и запасом хода.

 

 Экстерьер KIA EV6 GT

Самая «горячая» версия электрокара — Kia EV6 GT/Kia

 

На одном заряде электрокроссовер в зависимости от комплектации сможет проехать от 371 до 528 км. Особняком стоит «заряженная» версия GT со спортивной ходовой частью, полным приводом и силовой установкой в 589 л. с. и 740 Нм. Такой EV6 первую «сотню» разменивает за 3,5 секунды, максималка — 260 км/ч.

 

УАЗ «Хантер»

Осенью этого года директор по маркетингу и продукту УАЗ Максим Куприн объявил, что в феврале 2022 года УАЗ наладит производство электрических «Хантеров». Выпуск отечественного электрокара сначала организовали за рубежом, в Чехии, и только потом взялись переоборудовать конвейер в Ульяновске.

 

 Электрический УАЗ Хантер

Максимальная скорость машины ограничена отметкой 130 км/ч

 

В электромобиле вместо штатного, бензинового, «атмосферника» ЗМЗ (134 л.с., 271Нм) установлен синхронный электродвигатель, выдающий максимальные 163 л. с. и 600 Нм. А вот трансмиссия осталась прежней — коробка передач, раздатка, валы, мосты и прочее, вплоть до выхлопной трубы, которая тоже на месте, но теперь из нее ничего не вылетает. Запас хода оценивается в 245 км.

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Фото на обложке: Hyundai

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