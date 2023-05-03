УАЗ повысил цены на все новые автомобили — «Патриот» подорожал на 226 тыс. рублей

Все новые автомобили УАЗ подорожали, сообщил РБК. Автопроизводитель поднял цены на весь модельный ряд – например, «Патриот» в мае обойдется на 226 тыс. рублей дороже, чем в апреле. Банки перестали выдавать кредиты по госпрограмме, объяснили поднятие цен в УАЗе.
В мае автомобили всего модельного ряда УАЗа значительно подорожали, пишет РБК, ссылаясь на сравнение цен сейчас и в апреле текущего года.
УАЗ «Патриот» подорожал на 226 тыс. рублей – с 1,1 млн рублей до 1,33 млн рублей. Цена на «Хантер» поднялась на 278 тыс. рублей – с 1,11 млн рублей до 1,39 млн рублей. Модель «Пикап» обойдется на 311 тыс. рублей дороже – цены на автомобиль поднялись с 1,24 млн рублей до 1,55 млн рублей.
В УАЗе отметили, что не меняли цены на автомобили. В пресс-службе компании ситуацию объяснили тем, что банки начали отказывать в выдаче кредитов по государственной программе, поскольку лимит средств на финансирование этой программы был исчерпан. Поэтому УАЗ убрал информацию о ценах со скидками по госпрограмме, уточнили в компании.
Ранее «АвтоВАЗ» поднял цены на новые автомобили. В среднем они подорожали на 2%.
Фото на обложке: Kosmogenez /
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