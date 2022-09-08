Под маркой «Соллерс» в России выпустят китайские JAC

На днях «Соллерс» объявил о производстве легких коммерческих автомобилей. Основой для них станут китайские машины JAC Sunray, сообщили «Ведомостям» источники, знакомые с деталями нового проекта автоконцерна.

Бескапотный фургон, скорее всего, будет на базе модели JAC-N25/35, она по характеристикам схожа с Hyundai Porter, сказал один из собеседников газеты. Эти модели JAC выпускаются в Казахстане на заводе «Сарыаркаавтопром».

В России микроавтобус JAC Sunray с двухлитровым двигателем мощностью 190 л. с. и 15 посадочными местами стоит 3,75 млн рублей, бортовой фургон JAC N-25/35 — от 1,9 млн рублей.

На полях ВЭФ-2022 глава Минпромторга Денис Мантуров подписал допсоглашение по внесению изменений в СПИК с «Соллерс Авто». На заводе в Елабуге будут выпускать автомобили бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонн. Проект поможет задействовать весь персонал «Соллерс Форд», приостановившего свою деятельность в России.

В группу «Соллерс Авто» входит УАЗ и промплощадка ЗМЗ в Нижегородской области. У группы есть приостановленные с марта СП на Дальнем Востоке с японской Mazda, в Елабуге — с американским Ford, в Ульяновской области — с Isuzu.

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