Солонин предоставит Дурову кредит на $17 млн

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин переоформит в кредит свои инвестиции в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON). Об этом пишет Forbes.

«Я решил переоформиться в кредит. У Павла толковая команда, надеюсь, что-нибудь придумают», — рассказал изданию предприниматель.

В 2018 году Солонин вложил в криптопроект TON $17 млн. Всего блокчейн-платформа привлекла $1,7 млрд от 175 инвесторов, в том числе сооснователя «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили, миллиардера Юрия Мильнера и других.

Напомним, 12 мая Дуров сообщил о прекращении работы над TON. Блокчейн-платформа должна была заработать 31 октября 2019 года. Незадолго до запуска Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала на Telegram в суд.

Дуров предложил инвесторам, базирующимся вне США, забрать 72% от суммы инвестиций либо предоставить эти деньги в кредит. Срок действия кредита — с 1 мая 2020 по 30 апреля 2021 года. Определиться с решением инвесторы должны были до 15 мая. Резидентам США был предложен только возврат 72% вложений.

Инвесторы и юристы в разговоре с Rusbase оценили решение Дурова закрыть проект и рассказали, как оно скажется на будущем Telegram.

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