Сергей Солонин инвестировал $1,5 млн в онлайн-школу цифровых профессий EBAC Online

Предприниматель, инвестор и экс-глава Qiwi Сергей Солонин вложился в онлайн-школу цифровых профессий EBAC Online. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе проекта. Доля Солонина не раскрывается.

Школа дистанционного образования EBAC Online была запущена в Бразилии в июне 2020 года Андреем Анищенко (сооснователь онлайн-университета Skillbox), Александром Аврамовым (сооснователь Британской высшей школы дизайна и Universal University) и Павлом Алешиным (экс-директором «Яндекс.Маркет»).

«В Бразилии очень высок спрос на обучение цифровым профессиям, поэтому мы сосредоточили свое внимание на сферах IT, дизайна и маркетинга», — пояснил Александр Аврамов.

Ежемесячная выручка онлайн-школы составляет около $500 тысяч, на 22 учебных курсах обучаются свыше 5 тысяч студентов. Полученные инвестиции будут направлены на расширение количества обучающих программ, лекторий и программы трудоустройства.

«В ближайшие несколько лет мы рассчитываем занять лидерские позиции (в Бразилии — прим. ред.) и выйти на годовой показатель по выручке в $50 млн», — уточнил Андрей Анищенко.

В прошлом году Сергей Солонин приобрел долю компании «Лайк Бизнес», которая управляет российской бизнес-школой «Like Центр».

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