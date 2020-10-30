Сергей Солонин вошел в состав владельцев бизнес-школы «Like Центр»

В конце прошлого года экс-глава Qiwi Сергей Солонин приобрел 10,5% доли компании «Лайк Бизнес». Она является управляющей компанией российской бизнес-школы «Like Центр» . Результатом инвестиции стала трансформация стратегии и системы управления образовательного центра. Об этом Rusbase сообщил представитель Сергея Солонина.

Отмечается, что инвестиции были произведены через один из фондов Солонина. Сумма сделки не раскрывается.

В результате совместной работы Солонина и компании «Like Центр» произошло:

формирование нового совета директоров во главе с основателем инвесткомпании A.Partners Алексеем Соловьевым;

интеграция в стратегию центра новой базовой составляющей — социального воздействия компании на общество, в том числе созданы система измерения социальных эффектов и нефинансовая отчётность при участии Центра «Соль»;

создание фонда внутри «Like Центра» для инвестиций в проекты выпускников — фонд уже вложился в 19 стартапов;

создание образовательной IT-платформы Toolbox, которая содержит библиотеку всех гипотез, которые тестировали студенты «Like Центра»;

внедрение метрик и отчетностей, отмечающих изменения социальных и финансовых показателей компании, а также анализирующих социальное воздействие «Like Центра» на общество.

«Практическое участие Сергея Солонина в стратегической и операционной деятельности Like — знак, что мы развиваемся в правильном направлении. Вместе с командой Сергея, мы строим компанию, которая кардинально изменит стандарты бизнес образования в сфере предпринимательства», — отмечает основатель «Like Центра» Аяз Шабутдинов.

«Сегодня, я с уверенностью могу сказать, что то, что делает Аяз Шабутдинов и его центр — лучшее, что я видел на рынке для предпринимателей. Я не просто верю в команду, я намерен помогать "Like Центру" масштабировать их образовательные программы и развивать бизнес дальше», — комментирует Солонин.

Солонин, в свою очередь, пояснил, что вложившись в проект, он хотел изучить саму технологию бизнес-школы, понять, «как можно научить предпринимательству» и выяснить, может ли проект в сфере бизнес-образования быть успешным.

«Like Центр» — российская образовательная компания, развивающаяся в сфере EdTech. Обучающие программы центра предназначены для начинающих и действующих предпринимателей, а также для тех, кто планирует открыть свой бизнес. Одной из особенностей обучения в центре является внедрение новых бизнес-инструментов сразу во время прохождения программы.

Согласно собственному исследованию, за последний год студенты образовательных программ Аяза Шабутдинова открыли около 5,6 тысяч компаний и создали 16 тысяч рабочих мест.

Опрос, проведенный среди 290 выпускников центра, показал, что свое первое дело открывают около половины студентов без предпринимательского опыта. Опытные студенты запускают новые проекты в 30% случаев. Наиболее популярные сферы бизнесов: продажа товаров или услуг, образование. Более 80% выпускников отметили, что применяли на практике полученные в процессе обучения в центре знания и навыки.

По собственным данным «Like Центра», бизнес-сообщества компании открыты в 163 городах России и СНГ. Выручка сети в 2019 году составила 932 млн рублей, выручка за 9 месяцев 2020 года — 957 млн рублей.

Сергей Солонин — российский предприниматель и инвестор. Осуществляет частные инвестиции в проекты с существенной социальной составляющей, в частности выступает соинвестором платформы «Убиратор», школы креативного мышления «Икра», университета креативных индустрий Universal University, образовательной онлайн‑платформы Otus, портала «Теории и Практики», колледжа It Hub, компании «Смарт Курс».

Фото: Петр Ковалев / ТАСС