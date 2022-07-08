Компания Сергея Солонина намерена выкупить акции Qiwi у иностранных инвесторов

Офшор Dalliance Services Company (DSC, Республика Маршалловы Острова), которым владеет крупнейший акционер и председатель совета директоров Qiwi Сергей Солонин, предложил иностранным акционерам выкупить их ценные бумаги в платежном бизнесе на $25 млн.

Речь идет об обыкновенных акциях класса B и американских депозитарных акциях (ADS). Цена выкупа бумаг находится в диапазоне $2,2–2,7 за одну штуку, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы DSC.

Торги ценными бумагами Qiwi были остановлены на Nasdaq более четырех месяцев назад, и акционеры потеряли возможность продать их. Кроме того, негативным фактором является присутствие в числе акционеров Qiwi банка «ФК Открытие», попавшего под санкции.

Торги ADS Qiwi были приостановлены на бирже Nasdaq 28 февраля, последняя цена составила $5,67 за акцию. Депозитарные акции компании продолжают торговаться на Московской бирже. По итогам торгов 7 июля их стоимость составила 299 рублей, или примерно $4,8.

Как говорится в документе DSC, Солонин решил «предоставить ликвидность» акционерам. При этом владеть новым пакетом он собирается «в инвестиционных целях».

Бизнес Qiwi plc сосредоточен на платежных сервисах. По данным компании, у нее 27 млн клиентов, которые проводят ежемесячно 148 млрд денежных переводов.

Уставный капитал Qiwi разбит на 10,4 млн акций класса А (предоставляют 10 голосов) и 52,3 млн акций класса В (1 голос).

Банк «ФК Открытие» владеет 41% акций класса В, что дает ему 13,7% голосов. Сергею Солонину принадлежит 99,9% акций класса А, что составляет 66,6% голосов.

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