Выходцы из Offspring и «Яндекса» запустили бренд растительной косметики Somelove

Выходцы из Offspring Наталия Корчагина, Сергей Таскин и из «Яндекса» Александра Шкипина запустили бренд натуральной косметики Somelove. О запуске RB.RU сообщил представитель Somelove.

Общая сумма инвестиций предпринимателей составила 120 млн рублей. По данным системы «Контур.Фокус», Корчагиной и Таскину принадлежит по 40% в ООО «Органикалибра», Шпикиной — 20%.

Бренд запустил собственное производство, которое находится в Санкт-Петербурге. В штате компании сейчас работают 45 человек.

Основатели Somelove Александра Шкипина, Сергей Таскин и Наталия Корчагина

Перед запуском команда консультировалась со специалистом по GMP — стандартам по организации производства и контролю качества, установленными ВОЗ. Сообщается, что формулы полностью натуральные, а ингредиенты для них собираются по всему миру: в Японии, Корее, Франции, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Мексике, Сингапуре, Индии, Марокко.

По словам представителей бренда, средства Somelove восстанавливают защитный барьер и микробиом кожи и интенсивно увлажняют ее. В линейке представлены уходовые средства для взрослых, есть также линейка детской косметики 0+, которая предназначена для ухода за телом и волосами для новорожденных и детей до трех лет.

Продукция Somelove

Сейчас Somelove представлен в нескольких офлайн-точках и онлайн-сервисах. RB.RU нашел средства бренда в продаже на Ozon и в интернет-магазине «Золотого яблока». Стоимость продукции в среднем начинается от 1,2 тыс. рублей.

В планах бренда на ближайший год — сформировать необходимый уровень оборотного капитала и расширить продуктовую линейку.

Фото: Somelove