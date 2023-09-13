Sony подтвердила разработку собственного блокчейна

Sony Network Communications Inc. и Startale Labs Pte Ltd объявили о начале совместной работы над созданием нового блокчейна. В планах компаний построить глобальную инфраструктуру, которая бы стимулировала развитие Web3-проектов.

На сайте Startale Labs, разработчиков блокчейна Astar, появился анонс сотрудничества с Sony Network Communications Inc. Вместе компании планируют работать над созданием новой сети, которая станет базой для целого ряда различных Web3-проектов.

В заявлении говорится, что в этом парнерстве Sony будет отвечать за разработки в сфере интернета вещей и искусственного интеллекта, а Startale — за экспертизу в области блокчейна. Капитал совместного предприятия в Сингапуре составляет 1 млн SGD или примерно $733 тыс. При этом, известно, что Sony будет будет принадлежать 90% акций, а Startale — 10%.

CEO Startale Labs заявил в своем Twitter, что верит успех проекта. По его мнению, блокчейн Sony имеет потенциал превзойти по количеству пользователей разработку Coinbase, которая была запущена в прошлом месяце.

Ранее Startale Labs и Sony уже работали вместе — в феврале 2023 года компании запустили инкубатор для стартапов Web3 Incubation Program.

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