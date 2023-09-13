Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Sony подтвердила разработку собственного блокчейна

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Sony Network Communications Inc. и Startale Labs Pte Ltd объявили о начале совместной работы над созданием нового блокчейна. В планах компаний построить глобальную инфраструктуру, которая бы стимулировала развитие Web3-проектов.

Sony подтвердила разработку собственного блокчейна

На сайте Startale Labs, разработчиков блокчейна Astar, появился анонс сотрудничества с Sony Network Communications Inc. Вместе компании планируют работать над созданием новой сети, которая станет базой для целого ряда различных Web3-проектов. 

В заявлении говорится, что в этом парнерстве Sony будет отвечать за разработки в сфере интернета вещей и искусственного интеллекта, а Startale — за экспертизу в области блокчейна. Капитал совместного предприятия в Сингапуре составляет 1 млн SGD или примерно $733 тыс. При этом, известно, что Sony будет будет принадлежать 90% акций, а Startale — 10%. 

CEO Startale Labs заявил в своем Twitter, что верит успех проекта. По его мнению, блокчейн Sony имеет потенциал превзойти по количеству пользователей разработку Coinbase, которая была запущена в прошлом месяце.

Ранее Startale Labs и Sony уже работали вместе — в феврале 2023 года компании запустили инкубатор для стартапов Web3 Incubation Program. 

Фото на обложке: Possessed Photography / Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Цифры дня. Забудь меня, Google
  2. 2 Цифры дня. Телефонная зависимость
  3. 3 Как выглядели первые логотипы Apple, Amazon и других техгигантов
  4. 4 Главное из отчета Henley & Partners о состоянии биткоина
  5. 5 Что такое фарминг? Полный гайд
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

14 сентября 2023

AI News Hack

15 сентября 2023

ПромТех 2.3

15 сентября 2023

«Рейтинг Рунета-2023»

Все ВОЗМОЖНОСТИ