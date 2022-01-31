Sony купит игровую студию Bungie за $3,6 млрд

Sony покупает игровую студию-разработчика Halo и Destiny за $3,6 млрд. После закрытия сделки компания Bungie станет независимой «дочкой» Sony.

Сумма сделки между Sony и Bungie составит $3,6 млрд. Если сделка состоится, она станет одной из самых крупных в истории игрового подразделения Sony.

Bungie больше известна как разработчик игр Halo и Destiny. После сделки она продолжит выпускать эти игры и сохранит творческую свободу. Благодаря сотрудничеству с Sony Bungie сможет активнее работать над разработкой игр.

Bungie станет независимой «дочкой» Sony. Руководство студии продолжит занимать свои должности. Кресла в совете директоров займут глава Bungie и топ-менеджеры компании.

Ранее Bungie входила в игровое подразделение Microsoft, затем стала независимой и сотрудничала с Activision Blizzard, а позже занялась самостоятельным проектом Destiny.

В середине января текущего года Microsoft объявила о покупке разработчика игр Activision Blizzard за $68,7 млрд. Если сделка состоится, она станет крупнейшей в истории игровой индустрии.

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