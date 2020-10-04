Японские Sony и Kioxia запросили у США одобрение для продажи компонентов китайской Huawei

Японские производители электроники Sony и Kioxia подали заявку на одобрение со стороны США поставок компонентов китайской компании Huawei Technologies, которая находится в «черном списке» США. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Напомним, что в мае 2019 года администрация Трампа поместила Huawei и 114 ее аффилированных лиц в список организаций, для которых не доступно оборудование, сделанное с использованием американских технологий. В мае 2020 года минторговли США также внесло компанию в «черный список». В августе ведомство ввело дополнительные санкции.

По данным издания, без одобрения Минторговли Sony и Kioxia рискуют снизить свои доходы. Обе компании поставляют компоненты для устройств 5G.

Ранее Sony поставляла Huawei до 20% от общего объема всех производимых ею датчиков изображения. Отмечается, что в августе компания прогнозировала снижение операционной прибыли сенсорного сегмента на 45% до 130 млрд иен за год, заканчивающийся в марте 2021 года.

Компания объяснила этот спад в основном сокращением продаж смартфонов во время пандемии коронавируса. Однако аналитики отмечают, что снижение прибыли от продаж сенсоров может продолжиться в результате эскалации репрессивных мер США в отношении Huawei.

Kioxia, являющаяся дочерней компанией Toshiba, также ранее поставляла чипы памяти для смартфонов Huawei.

Отмечается, что закупки Huawei у японских поставщиков выросли более чем на 50% в прошлом году. В компании это объясняют важной ролью Японии в глобальных цепочках поставок.

«Японские, тайваньские и южнокорейские компании вместе поставляют Huawei комплектующих на $26,4 млрд ежегодно. Этот бизнес окажется в подвешенном состоянии, если производство Huawei будет остановлено», — комментирует директор британской исследовательской компании Omdia Акира Минамикава.

Фото: BigBlueStudio / Shutterstock