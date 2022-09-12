Суд рассмотрит иск 28 россиян к Sony из-за ухода компании из России

Хорошевский суд Москвы рассмотрит гражданское дело по иску 28 человек к лондонскому подразделению Sony Interactive Entertainment Europe и к московскому офису корпорации. Sony предложили в добровольном порядке ответить на претензии граждан до конца октября.

В иске 28 россиян просят предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность покупать ПО, а также компенсировать моральный ущерб – 280 млн рублей на всех обратившихся, пишут «Ведомости».

Сумму истцы объяснили стоимостью приставки: они заплатили за PlayStation 5, минимум 119 тыс. рублей, но воспользоваться ею не смогли.

До 31 октября к иску могут присоединиться и другие пользователи, которые считают свои права нарушенными.

В марте Sony из-за военной спецоперации России на Украине приняла решение приостановить свою деятельность на территории страны. Ограничения коснулись импорта приставок PlayStation и работы магазина PS Store, где можно купить и обновить игры для консолей.

В мае россияне подали коллективный иск к владельцу Sony PlayStation из-за отключения сервисов. Похожие иски уже подавали к Apple из-за отключения ApplePay, к Netflix — из-за отключения доступа к сервису в целом.

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