Россияне подали коллективный иск к владельцу Sony PlayStation из-за отключения сервисов

Российские пользователи в судебном порядке обжаловали ограничение доступа к системе PlayStation Store. Хорошевский районный суд Москвы 25 мая зарегистрировал коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (европейское подразделение Sony) и к московскому офису Sony.

28 пользователей требуют предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможности покупки ПО, в том числе игр, а также компенсировать моральный вред на общую сумму 280 млн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на исковое заявление.

10 марта Sony из-за военной спецоперации России на Украине приняла решение приостановить свою деятельность на территории страны. Ограничения коснулись импорта приставок PlayStation и работы магазина PS Store, где можно купить и обновить игры для консолей.

Старший юрист практики разрешения споров и юридического сопровождения «ССП-консалт» Станислав Исаков, который представляет интересы истцов в процессе, уточнил, что ни условиями использования программ Sony, ни российским законодательством не предусмотрен отказ в предоставлении услуги «в связи с внутренней и внешней политикой государства нахождения и проживания пользователей».

Он отметил, что отказ такого рода не допускается даже правилами самой Sony, это грубо нарушает права пользователей игровых приставок и сервисов Sony.

Моральный вред в 10 млн рублей на каждого из заявителей объясняется в том числе высокой стоимостью приставки — от 119 тыс. рублей для Sony PlayStation 5.

Похожие иски уже подавали к Apple из-за отключения ApplePay, к Netflix — из-за отключения доступа к сервису в целом.

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