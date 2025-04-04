Sony впервые с 2021 года перестала быть убыточной в России
Анастасия Коссаковская
АО «Сони Электроникс» — одна из российских «дочек» транснациональной компании Sony — впервые с 2021 года перестала быть убыточной на российском рынке, прибыль компании по итогам прошлого года составила 111,7 млн рублей, следует из финансового отчета подразделения для Федеральной налоговой службы (ФНС).
Sony впервые с 2021 года перестала быть убыточной в России
https://rb.ru/news/sony-pribil-russia/
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В последний раз чистую прибыль компания получила в 2021 году, заработав 666 млн рублей. В 2022 году чистый убыток подразделения составил 1,43 млрд рублей, в 2023 году — 520,2 млн рублей.
При этом выручка компании упала на 75,9% с 840 млн рублей в 2023 году до 202,5 млн рублей в 2024 году, следует из отчетности. В пояснении к отчету подразделение отметило, что Sony не намерена ликвидировать свое юрлицо в России. Несмотря на это, другая «дочка» Sony — ООО «Сони мобайл коммюникейшнз рус» — с октября 2024 года находится в стадии ликвидации.
- В марте 2022 года после начала военной спецоперации на Украине Sony приняла решение приостановить деятельность в России. Ограничения коснулись импорта приставок PlayStation и работы магазина PS Store, где можно купить и обновить игры для консолей. В мае того же года россияне подали коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (европейское подразделение Sony) и к московскому офису Sony из-за отключения сервисов.
Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock / FOTODOM
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