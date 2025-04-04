Sony впервые с 2021 года перестала быть убыточной в России

В последний раз чистую прибыль компания получила в 2021 году, заработав 666 млн рублей. В 2022 году чистый убыток подразделения составил 1,43 млрд рублей, в 2023 году — 520,2 млн рублей.

При этом выручка компании упала на 75,9% с 840 млн рублей в 2023 году до 202,5 млн рублей в 2024 году, следует из отчетности. В пояснении к отчету подразделение отметило, что Sony не намерена ликвидировать свое юрлицо в России. Несмотря на это, другая «дочка» Sony — ООО «Сони мобайл коммюникейшнз рус» — с октября 2024 года находится в стадии ликвидации.

В марте 2022 года после начала военной спецоперации на Украине Sony приняла решение приостановить деятельность в России. Ограничения коснулись импорта приставок PlayStation и работы магазина PS Store, где можно купить и обновить игры для консолей. В мае того же года россияне подали коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (европейское подразделение Sony) и к московскому офису Sony из-за отключения сервисов.

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