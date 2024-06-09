Sony вводит рассрочку в PS Store для ряда пользователей

Компания Sony представила в PlayStation Store возможность оплаты цифровых покупок в рассрочку. Но эта возможность имеется только у клиентов из Бразилии.
Про появление нового функционала рассказали в сети пользователи PlayStation. Один из них решил купить игры Final Fantasy VII Rebirth и Star Wars Jedi: Survivor в PS Store с помощью мобильного приложения PlayStation App и увидел, что теперь есть несколько вариантов оплаты на выбор — сразу или по частям на два, три или четыре месяца.
Есть предположения, что рассрочку можно будет применять не только к играм, но и к дополнительным материалам. Пользователи надеются, что Sony может распространить эту функцию на другие регионы. Однако, к настоящему времени нет информации о том, станет ли новый сервис в PS Store достуен клиентам в других странах. Об этом пишет gamemag.ru.
Компания Sony еще не делала официальных анонсов. Некоторые юзеры предполагают, что так корпорация компания тестирует эту функцию для получения обратной связи.
Ранее мы сообщали о том, что Nintendo наняла экс-руководителя PlayStation для работы над AAA-проектами сторонних разработчиков.
Фото на обложке: pixabay /
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