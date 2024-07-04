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Сооснователь СДЭК Гольдорт продал свою долю в компании

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сооснователь СДЭК Леонид Гольдорт продал свою долю в компании. Купила ее управляющая компания «Современные фонды недвижимости» — стороне не раскрыли сумму сделки. Гольдорт с партнером основали СДЭК в 2000 году, к 2023 году сеть компании насчитывала свыше 4,3 тыс. пунктов выдачи заказов в 31 стране.

Сооснователь СДЭК Гольдорт продал свою долю в компании
  1. Новости
Автор: Кирилл Билык

Управляющая компания «Современные фонды недвижимости» купила у сооснователя СДЭК Леонида Гольдорта его долю в компании. Об этом сообщили «Ведомости», факт сделки подтвердил сам Гольдорт.  

Обе стороны сделки не стали раскрывать ее сумму. По данным газеты, УК «СФН» теперь владеет контролем в СДЭК — у нее 55,44% в капитале компании. В ЕГРЮЛ данные о сделке пока не отражены.

Леонид Гольдорт и Вячеслав Пиксаев основали СДЭК в 2000 году. По данным на 2023 год сеть компании насчитывала 4,3 тыс. пунктов выдачи заказов в 31 стране.

Ранее сообщалось, что Гольдорт начал искать покупателя на свои активы СДЭК в связи с предстоящим отъездом в Израиль.

Фото на обложке: AntonSAN / Shutterstock

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