Запущен бесплатный SOS-сервис обмена сотрудниками для компаний с нехваткой кадров в кризис
Сервис аутсорсинга бухгалтерии «Главбух Ассистент» и портал «Бизнес.ру» (входят в медиагруппу «Актион-МЦФЭР») запустили SOS-сервис обмена сотрудниками для компаний, в условиях кризиса столкнувшихся с нехваткой или вынужденным простоем кадров. Об этом Rusbase сообщил представитель сервиса.
Цель — связать предпринимателей, испытывающих кадровые проблемы противоположного характера, чтобы они могли быстро помочь друг другу восстановить баланс между фондом оплаты труда и штатом сотрудников, говорится в сообщении.
Сервис бесплатный, всем пользователям предоставляется доступ к правовой базе для обмена сотрудниками с соблюдением требований законодательства.
На платформе уже размещены объявления от сети аптек «Ригла» и «Магнит Аптека», сети медклиник «Будь здоров» и других.
«Некоторые предприниматели негативно относятся к аутстаффингу. Они считают, что отдавать сотрудников на правах "аренды" — незаконно. Поэтому при запуске сервиса главной задачей было создание нормативно-правовой базы — у предпринимателей не должно оставаться опасений из-за юридической недосказанности», — сообщил руководитель сервиса аутсорсинга бухгалтерии «Главбух Ассистент» и портала «Бизнес.Ру» Сергей Кравченко.
Перед запуском сервиса «Бизнес.ру» провел опрос более 4 тысяч предпринимателей и выяснил, что 46% владельцев бизнеса готовы предоставить свой штат другим компаниям, а у 38% есть свободные рабочие места.
Наибольшей популярностью пользуются строительные и рабочие специальности, сотрудники торговли, врачи и фармацевты.
Фото: Unsplash
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