Сервис аутсорсинга бухгалтерии «Главбух Ассистент» и портал «Бизнес.ру» (входят в медиагруппу «Актион-МЦФЭР») запустили SOS-сервис обмена сотрудниками для компаний, в условиях кризиса столкнувшихся с нехваткой или вынужденным простоем кадров. Об этом Rusbase сообщил представитель сервиса.

Запущен бесплатный SOS-сервис обмена сотрудниками для компаний с нехваткой кадров в кризис