Инвестиции от фонда SOSV: сервис для беременных женщин AMMA Pregnancy Tracker выходит на рынки Азии

Разработанный в России мобильный сервис для беременных женщин и членов их семей AMMA Pregnancy Tracker привлек $250 тысяч от международного инвестфонда SOSV. Также стартап прошел отбор в 2 акселерационные программы фонда: Chinaccelerator и MOX. Об этом RB.ru рассказал представитель сервиса.

Полученные средства, а также приобретенные в рамках акселераторов навыки и ресурсы, femtech-проект планирует направить на развитие в Китае и Юго-Восточной Азии.

«Мы ожидаем, что в ближайшие годы рост спроса на femtech-tech и family-tech продукты, к которым относится AMMA Pregnancy Tracker, будет здесь крайне высоким», — отметил глава AMMA Pregnancy Tracker Евгений Жихарев.

Расположенная в Шанхае акселерационная программа Chinaccelerator помогает стартапам и разработчикам ПО выходить на рынок Китая. Для этого она развивает сеть из более чем 200 международных корпоративных партнеров.

Программа MOX ориентирована на разработчиков мобильных приложений и предоставляет участникам ресурсы для выхода на страны Юго-Восточной Азии и Океании.

АММА Pregnancy Tracker предоставляет женщинам и членам их семей информацию о беременности и персонализированные рекомендации от профессиональных акушеров-гинекологов. Также сервис позволяет отслеживать ключевые изменения в организме во время беременности.

Кроме того, на базе AMMA Pregnancy Tracker создается платформа AMMA Family. Она предлагает информационные, образовательные и финансовые сервисы, актуальные для семей, которые ждут ребенка.

Сервис бесплатен для пользователей. Его монетизация осуществляется за счет продажи рекламы. Свыше 60% дохода приносит реклама для глобальных FMCG и фармацевтических брендов в СНГ, США, Бразилии, Мексике и Гонконге. Еще 40% выручки приходится на рекламные сети и in-app подписки.

АММА Pregnancy Tracker был запущен Жихаревым в 2019 году. Офис разработки проекта находится в Москве. По собственным данным, к 2020 году месячный объем продаж компании вырос более чем в 10 раз и превысил $250 тысяч. Также за это время в 4 раза увеличилась pre-money оценка сервиса — с $6 млн до $24,5 млн.

Ежемесячное число скачиваний приложения составляет около 700 тысяч. Общее количество активных пользователей — более 1,5 млн в месяц по всему миру, рассказали в компании.

В 2019 году АММА Pregnancy Tracker закрыл seed-раунд, собрав $1,6 млн от ангельских инвесторов из России, Гонконга, Кореи, а также от группы Prytek. В конце 2020 года в сервис вложился Игорь Рыбаков.

SOSV — это международный венчурный фонд с представительствами в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лондоне, Женьчжэне, Шанхае, Сиане, Тайбэе и Токио. Фонд финансирует проекты на ранних стадиях развития. Ключевые направления: оборудование и сети, науки о жизни, программирование и бизнес в сфере питания.

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