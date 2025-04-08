Совет директоров VK утвердил участников закрытой подписки по допэмиссии

VK проинформировала о решении Совета директоров, утвердившего участников закрытой подписки в рамках допэмиссии, а также сроки реализации преимущественного права на приобретение акций. Сообщение об этом появилось на сайте компании в разделе новостей для инвесторов.

В случае одобрения внеочередным общим собранием акционеров (ВОСА) размещения дополнительных обыкновенных акций, участниками закрытой подписки станут ЗПИФы, пайщиками которых выступают ключевые российские акционеры VK. Также совет директоров определил сроки реализации преимущественного права для акционеров — 15 календарных дней с момента уведомления, которое VK направит незамедлительно после регистрации выпуска акций Банком России.

Компания предоставит преимущественное право на приобретение акций всем акционерам, имеющим право на участие в ВОСА, пропорционально их долям в уставном капитале. Список акционеров, обладающих правом участия в ВОСА, сформирован по состоянию на 21 марта 2025 года. Внеочередное общее собрание акционеров состоится 30 апреля в формате заочного голосования.

Ранее VK анонсировала планы привлечь до 115 млрд рублей в рамках допэмиссии. Полученные средства будут направлены на снижение долговой нагрузки. Цена размещения дополнительных акций установлена на рыночном уровне — 324,9 рубля, что соответствует средневзвешенной цене на Московской бирже за трехмесячный период с 18 декабря 2024 года по 18 марта 2025 года.

В конце марта Банк России принял решение об отказе в государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций и проспекта ценных бумаг ПАО «ВК Технологии» (VK Tech), размещаемых по открытой подписке. По данным источника «Интерфакса», знакомого с ситуацией, ЦБ направил стандартное уведомление о необходимости доработки документа.

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