Совет законодателей рассмотрит инициативу о приравнивании самозанятых к микропредприятиям 1 августа

Совет законодателей РФ при Федеральном собрании 1 августа планирует выдать заключение по законодательной инициативе депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга о приравнивании самозанятых к микропредприятиям. Проект закона уравняет самозанятых с другими МСП и позволит участвовать в госзакупках.

Законодательная инициатива «О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"» зарегистрирована на портале Госдумы РФ 24 июня. Ожидается, что новый проект рассмотрит комиссия Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики. Заключение для последующего внесения проекта в Госдуму РФ ожидается 1 августа.

Проектом федерального закона предлагается отнести лиц, применяющих специальный налоговый режим, к субъектам малого и среднего предпринимательства, приравняв их к категории микропредприятий, «в связи с формальным соответствием плательщиков налога на профессиональный доход основным критериям отнесения организаций к микропредприятиям». В пояснительной записке, приложенной к инициативе, указано, что самозанятых внесут в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Законодатели считают, что проектируемые нормы позволят самозанятым участвовать в государственных закупках.

По данным ФНС на 10 мая 2024 года количество субъектов МСП, внесенных в единый реестр, превышает 6,5 млн предприятий. При этом число лиц, применяющих специальный налоговый режим, на начало 2024 года составило 9,49 млн, в том числе 470 тыс. ИП.

В пояснительной записке к инициативе отмечается, что прирост численности субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета лиц, применяющих специальный налоговый режим) за год составил не более 4%, а прирост численности плательщиков налога на профессиональный доход — более 38%.

«Таким образом, темпы роста численности лиц, применяющих специальный налоговый режим, более чем в 6 раз превышают темпы роста численности субъектов малого и среднего предпринимательства», — указали депутаты.

Инициаторы законопроекта добавили, что президент Владимир Путин в послании к Совфеду 29 февраля 2024 года указал на необходимость поддержки динамичного развития сферы малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

Ранее RB.RU сообщал о массовом росте числа самозанятых в РФ из-за «налоговых донастроек».

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