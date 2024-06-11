Из-за налоговых «донастроек» в России спрогнозировали массовый рост самозанятых

Секретарь АУРЭК Дмитрий Тортев заявил RB.RU, что из-за невозможности бизнеса «уходить в тень» в России возможен массовый рост числа самозанятых. Причиной станет налоговая «донастройка», в том числе введение НДС на УСН.

Член Экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы РФ, секретарь Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Дмитрий Тортев прокомментировал RB.RU планы государства обязать малый и средний бизнес, работающий на упрощенной системе налогообложения (УСН), платить НДС. По мнению эксперта, подобные меры 15-20 лет назад могли бы привести к «уходу в тень», а сейчас, в условиях увеличения числа банковских платежей и активности налоговой инспекции, обернутся массовым ростом числа самозанятых.

«В среде предпринимательстве уже пророчат массовый уход в «тень», как это было 15-20 лет назад. Вот только в то время не так широко были в ходу банковские карты, и не так была развита работа ФНС. А налоговики, как мы видим, очень сильно активизировали работу. Поэтому, скорее всего, мы увидим массовый рост числа самозанятых. Сейчас это, по факту, единственная легальная лазейка для получения льготного режима. Либо же мы увидим в сегменте МСП официальное, и, возможно, искусственное снижение оборотов», — заявил Дмитрий Тортев.

Еще одним следствием изменения налогов станет, возможно, рост цен. По мнению эксперта, процент от повышения НДС неизбежно будет заложен в стоимость товара.

Говоря о повышении и налога на прибыль и НДС для компаний с оборотом в 60 млн рублей, в Минфине апеллируют к общему росту доходов и оборотов бизнеса, добавил Тортев. В ведомстве учитывают, что прибыльность компаний в России в совокупности выросла на 35%. Но, как и с данными Ростата, это лишь средняя температура по больнице, считает эксперт.

«Снова не учтены многие аспекты, особенно в торговле. В первую очередь сильную прибавку к этим параметрам дали госкомпании и оборонные предприятия. Но что у нас с МСП? По расчетам ведомства, с МСП планируется получить 473 млрд рублей из совокупной выручки 2,8 трлн рублей», — удивлен Тортев.

По словам Тортева, недавно Минпромторг России сетовал на то, что доля импортной продукции в непродовольственном сегменте превышает 50%, но и в продовольственном сегменте достаточно импортных составляющих.

«Эти товары нужно купить за валюту, как-то провести платежи с дикой комиссией, доставить, переплатив за логистику 30-40%. Кто-то этим еще должен заниматься, поэтому компаниям приходится закладывать в расходы зарплатные ожидания сотрудников», — заявил Дмитрий Тортев.

Эксперт считает, что будущем ожидаемо ослабление рубля и номинально выручка компаний, конечно, будет расти, им придется перечислять все больше налогов, а не наращивать заработок для собственного развития.

По данным ФНС, число пользователей специального налогового режима за 2023 году увеличилось на 39% с 6,6 млн до 9,3 млн человек, их суммарный доход достиг 1,4 трлн рублей.

Как сообщал RB.RU, государство планирует донастроить налоговую систему России, с 2025 году у малого бизнеса появится обязанность уплачивать НДС при использовании упрощенного налогового режима. Нововведения повлияют на работу торговли, общепита, а также на тех, кто сдает крупные объекты недвижимости в аренду.

Внесенные правительством РФ 3 июня в Госдуму РФ поправки пока не окончательные, скорее всего, их ждет «донастройка» с учетом отраслевых особенностей, уточнил изданию эксперт «Опоры России».

Фото на обложке: RB.RU