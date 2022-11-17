В Совфеде предложат заморозить активы бизнесменов, уехавших из России

В Совете Федерации хотят заморозить активы российских бизнесменов, которые уехали из страны после 24 февраля. Письмо с соответствующим предложением вицу-премьеру Дмитрию Григоренко в четверг направит глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, выяснил ТАСС.

Речь пойдет, в первую очередь, о компаниях, доли в которых были получены в рамках приватизации, а также об институтах развития и государственных корпорациях. В документе, который имеется в распоряжении агентства, указывается, что «недружественные» страны арестовывают активы российских миллиардеров.

«Необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля, а тем более к тем лицам, которые отказались от российского гражданства», — сказано в документе.

По мнению Кутепова, меры должны затронуть владельцев крупных организаций, а также глав институтов развития и госкорпораций. В числе прочего, предлагается направить дивиденды, положенные таким лицам, на реализацию задач МО РФ на Украине.

Кроме того, руководитель комитета по экономической политике предлагает замораживать активы предпринимателей, которые отказались от российского гражданство или получили гражданство «недружественного» государства. Кутепов считает, что их имущественные сделки, совершенные после 24 февраля, следует обложить дополнительным налогом в размере 30-50% от суммы сделки.

«Одновременно с этим необходимо рассмотреть вопрос о запрете совершения сделок указанными выше лицами с оставшимися активами и имуществом, находящимся на территории Российской Федерации, а также о поступлении дохода от этих активов и имущества целевым образом на финансирование СВО», — поясняет Кутепов.

После начала боевых действий на Украине помимо западных компаний РФ начали покидать и российские бизнесмены. Некоторые из них отказались от российского гражданства. В их числе — Рубен Варданян, Юрий Мильнер, Тимур Турлов и Николай Сторонский. В конце октября аналогичное решение принял Олег Тиньков.

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