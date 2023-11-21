«Совкомбанк» предложил бесплатное рефинасирование долгов по кредиткам других банков

«Совкомбанк» предложил рефинансировать долги по кредитным картам других банков на 24 месяца, предлагая клиентам перейти на карту рассрочки «Халва», пишет «Коммерсант». За два месяца пилота там рефинансировали примерно 8 тыс. кредиток других банков.
Соглашаясь на условия, заемщик должен без просрочек погасить старый долг в течение двух лет и совершать минимум пять покупок на 10 тыс. рублей в месяц по карте рассрочки. Лимит рефинансирования составляет 300 тыс. рублей.
Рефинансировать долг по кредитке можно во многих крупных банках, но в них сроки погашения старого долга 100-180 дней и там клиент получает в новом банке кредитку, а не карту рассрочки.
Рефинансирование само по себе считается ухудшением кредитного качества заемщика и означает для банка повышенный уровень резервирования, говорит партнер группы «Юникон» Денис Тарадов. При это эксперт все равно считает такую программу выгодным продуктом для банка, так как это дает ему комиссионный доход.
Фото на обложке: «Совкомбанк»
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