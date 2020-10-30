Структура «Ростелекома» и РФПИ создадут совместное предприятие по телемедицине

«Цифромед» (дочерняя организация АО «РТ Лабс» и «Национального центра информатизации»), «Доктис» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создадут совместное предприятие (СП) для развития платформы телемедицины. Об этом сообщается в пресс-релизе «Ростелекома».

СП предполагает внедрение платформы телемедицинских консультаций «врач — пациент» на базе сети медицинских клиник «Мать и дитя». Дистанционные консультации будут оказываться в рамках программы ОМС и на коммерческой основе, в том числе на базе портала госуслуг.

«Доктис» передаст совместному предприятию исключительные права на ИТ-систему компании, «Цифромед» обеспечит экспертную и методологическую поддержку для соответствия стандартам государственных систем и сервисов в области здравоохранения.

Совместное предприятие аккумулирует экспертную базу по разработке продуктов и сервисов телемедицины, центр разработки программных продуктов, которые позволяют проводить врачебные онлайн-консультации, а также офисы управления развитием технологий.

«По экспертным оценкам, объем российского рынка телемедицины в 2019 году составил 1,5 млрд рублей. Пандемия COVID-19 стимулировала рынок дистанционных медицинских консультаций, ожидается его кратный рост. В связи с этим совместно с “Доктис” мы приняли решение запустить собственную медицинскую платформу», — отметил заместитель гендиректора «Ростеха» Александр Назаров.

Фото: пресс-служба «Ростелекома»