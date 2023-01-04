SpaceX вывела на орбиту 114 спутников в ходе первой миссии в 2023 году

Американская космическая компания SpaceX начала 2023 год с юбилейного 200-го запуска. В ходе миссии Transporter-6 ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту сразу 114 спутников.

Falcon 9 стартовала с комплекса SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде во вторник в 17:56 по мск. Трансляция запуска велась на сайте SpaceX.

Минувший запуск стал вторым в истории по числу одновременно выведенных на орбиту аппаратов. Рекордный также принадлежит SpaceX: в 2021 году компания Илона Маска вывела в космос сразу 143 спутника.

Для первой ступени Falcon 9 недавний запуск и приземление стали уже 15-ми по счету.

Крупнейшим клиентом миссии Transporter-6 стала компания Planet Labs, отправившая в космос 36 спутников SuperDove — аппаратов с телескопами на борту для непрерывного слежения за Землей. Созвездие спутников Planet теперь насчитывает более 500 аппаратов.

В числе крупнейших участников миссии также были:

Swarm Technologies, принадлежащая SpaceX, запустила 12 спутников SpaceBee.

Spire, управляющая спутниковой сетью по сбору данных о погоде, отправила шесть кубостатов LEMUR.

Satellogic запустила четыре космических аппарата для получения изображений.

Люксембургская Kleos вывела на орбиту четыре спутника радиочастотной разведки.

Ранее на этой неделе стало известно, что SpaceX привлекает $750 млн при оценке в $137 млрд в ходе раунда, который предположительно возглавит Andreessen Horowitz.

Фото: SpaceX