Американский производитель космической техники SpaceX Илона Маска привлекает $750 млн при оценке в $137 млрд. Раунд предположительно возглавит Andreessen Horowitz, сообщил телканал CNBC со ссылкой на письмо инвесторам.

В декабре 2022 года SpaceX предложила к продаже инсайдерские акции компании по цене 77$ за штуку. В мае 2022 года SpaceX продала свои акции на вторичном рынке при оценке в $125 млрд. Летом компания оценивалась в $127 млрд.

Илон Маск владеет почти 44% акций SpaceX, которая была основана в 2002 году. Компания занимается развитием спутниковой сети Starlink для обеспечения Земли широкополосным интернетом.

Впервые о том, что SpaceX может выделить Starlink в отдельный бизнес и разместить его акции на бирже, стало известно в феврале 2020 года.

Летом 2022 года Маск заявил, что Starlink выйдет на биржу не ранее 2025 года или позже. Проект, по его словам, нуждается в инвестициях в $20-30 млрд, чтобы сохранить конкурентные позиции.

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