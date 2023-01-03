Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

SpaceX Илона Маска привлекает $750 млн при оценке в $137 млрд

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американский производитель космической техники SpaceX Илона Маска привлекает $750 млн при оценке в $137 млрд. Раунд предположительно возглавит Andreessen Horowitz, сообщил телканал CNBC со ссылкой на письмо инвесторам.

SpaceX Илона Маска привлекает $750 млн при оценке в $137 млрд

В декабре 2022 года SpaceX предложила к продаже инсайдерские акции компании по цене 77$ за штуку. В мае 2022 года SpaceX продала свои акции на вторичном рынке при оценке в $125 млрд. Летом компания оценивалась в $127 млрд.

Илон Маск владеет почти 44% акций SpaceX, которая была основана в 2002 году. Компания занимается развитием спутниковой сети Starlink для обеспечения Земли широкополосным интернетом. 

Впервые о том, что SpaceX может выделить Starlink в отдельный бизнес и разместить его акции на бирже, стало известно в феврале 2020 года.

Летом 2022 года Маск заявил, что Starlink выйдет на биржу не ранее 2025 года или позже. Проект, по его словам, нуждается в инвестициях в $20-30 млрд, чтобы сохранить конкурентные позиции.

Фото на обложке: Sundry Photography / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 20 проектов, которыми займется Илон Маск в будущем
  2. 2 «Развиваться космическому бизнесу в России очень непросто»: что нужно, чтобы это преодолеть
  3. 3 «Falcon Heavy и продолжение пусков Falcon 9 оставляют российским ракетам очень небольшую нишу»
  4. 4 20 величайших инноваций 2016 года
  5. 5 Илон Маск: «Вероятность того, что мы не живем в компьютерной симуляции, равна одному на миллиарды»
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

13 января 2023

5G полигон на базе Боткинской больницы

15 января 2023

Багхантинг от Sber

15 января 2023

Академия Инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ