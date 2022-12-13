Оценка SpaceX Илона Маска достигла $140 млрд — Bloomberg

SpaceX Илона Маска предложила к продаже инсайдерские акции компании по цене 77$ за штуку — это означает, что компания теперь оценивается в $140 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В мае 2022 года SpaceX продала свои акции на вторичном рынке при оценке в $125 млрд, писал Reuters. По данным CB Insights, в июле текущего года компания оценивалась в $127 млрд.

Источники Bloomberg отметили, что в последние недели SpaceX обсуждала различные цены на бумаге, но в итоге остановилась на цифре $140 млрд для тендерного предложения. Издание затруднилось сказать, будет ли компания пытаться привлечь капитал в рамках первичного раунда финансирования при такой оценке.

Миллиардер Илон Маск владеет почти 44% акций SpaceX, которая была основана в 2002 году. Компания занимается развитием спутниковой сети Starlink для обеспечения Земли широкополосным интернетом.

Впервые о том, что SpaceX может выделить Starlink в отдельный бизнес и разместить его акции на бирже, стало известно в феврале 2020 года. Летом текущего года Маск заявил, что Starlink выйдет на биржу не ранее 2025 года или позже. Проект, по его словам, нуждается в инвестициях в $20-30 млрд, чтобы сохранить конкурентные позиции.

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