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SpaceX Илона Маска привлекла $1,9 млрд финансирования
Новости
Екатерина Кочкина
Космическая компания Илона Маска SpaceX привлекла $1,9 млрд инвестиций в новом раунде финансирования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на нормативную документацию.
SpaceX Илона Маска привлекла $1,9 млрд финансированияЕкатерина Кочкина
Соответствующая заявка была подана компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Инвесторы раунда не раскрываются.
Согласно данным PitchBook, это крупнейший на сегодняшний день раунд сбора средств для SpaceX.
Фото: Akhil Appu / Shutterstock
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