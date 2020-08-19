SpaceX Илона Маска привлекла $1,9 млрд финансирования

Космическая компания Илона Маска SpaceX привлекла $1,9 млрд инвестиций в новом раунде финансирования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на нормативную документацию.

Соответствующая заявка была подана компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Инвесторы раунда не раскрываются.

Согласно данным PitchBook, это крупнейший на сегодняшний день раунд сбора средств для SpaceX.

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