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При испытаниях ракетного двигателя SpaceX был установлен мировой рекорд

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Двигатель Raptor космической компании SpaceX прошел новые испытания под высоким давлением и установил мировой рекорд. Давление в камере достигло 330 бар. Об этом основатель компании Илон Маск сообщил в Twitter.

При испытаниях ракетного двигателя SpaceX был установлен мировой рекорд

«Двигатель Raptor только что достиг давления в камере 330 бар без взрыва!» — заявил Маск.

По данным Teslarati, это довольно большая нагрузка для ракетного двигателя. Она превзошла предыдущий рекорд советского двигателя РД-701 80-х годов.

SpaceX планирует использовать шесть двигателей в своем космическом корабле Starship. Самому сверхтяжелому ускорителю, вероятно, потребуется около 40 таких двигателей, говорится в сообщении.

Отмечено, что SpaceX потребуется расширить производство Raptor и обеспечить, чтобы он мог надежно работать в течение 3-5 минут. Также он должен повторно зажигаться в полете.

Поэтому, предполагается, что SpaceX будет испытывать двигатель до тех пор, пока он не сможет непрерывно гореть в течение 5-10 минут для достижения орбиты.

Фото: Akhil Appu / Shutterstock

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