Стоимость SpaceX выросла до $74 млрд

Рыночная стоимость компании SpaceX достигла почти $74 млрд после дополнительной продажи акций на $850 млн. Об этом сообщил телеканал CNBC.

SpaceX завершила очередной раунд финансирования на прошлой неделе, акции продавались из расчета $419,99 за штуку. На фоне продажи компания получила предложения по инвестициям на сумму около $6 млрд.

Сейчас основные силы SpaceX направлены на развитие двух проектов: ракета SpaceX Starship и спутниковая система Starlink, которая находится на стадии бета-тестирования. По последним данным, у Starlink более 10 тысяч пользователей в США и за их пределами. Компания рассчитывает увеличить это число до 5 млн, поделилась SpaceX планами относительно Starlink.

Илон Маск планирует выделить Starlink из SpaceX и сделать его публичным, уточнило издание. Руководство компании полагает, что система спутников принесет до $30 млрд в год, что в 10 раз превышает годовой доход ракетного бизнеса.

Фото: Sundry Photography / Shutterstock