В России появилась общая система блокировки спама

Федеральная антимонопольная служба России и МТС, Tele2 и «Мегафон» запустили сервис для подачи жалобы на спам-рекламу.

Абонент это может сделать с помощью специальной формы и получить ответ от своего оператора. Оставить жалобу можно на сайте ФАС.

Абоненту нужно будет ввести ФИО, номер получателя, отправителя и краткие сведения о поступившей рекламе. Клиент получит ответ оперативный ответ от своего оператора, а рекламу заблокируют в течение 72 часов.

Сообщения о разработке этой системы появились в середине марта. Тогда в ФАС сообщили, что выросло число жалоб от россиян на новый вид спам-звонков из-за границы с использованием подменных номеров.

Операторы надеются, что новая система позволит лучше бороться со спамом. Нововведение позволит этим операторам обмениваться информацией, проводить оперативный анализ и блокировать спам-звонки и нежелательные рассылки.

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