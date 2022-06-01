В России появилась общая система блокировки спама

Федеральная антимонопольная служба России и МТС, Tele2 и «Мегафон» запустили сервис для подачи жалобы на спам-рекламу.
Абонент это может сделать с помощью специальной формы и получить ответ от своего оператора. Оставить жалобу можно на сайте ФАС.
Абоненту нужно будет ввести ФИО, номер получателя, отправителя и краткие сведения о поступившей рекламе. Клиент получит ответ оперативный ответ от своего оператора, а рекламу заблокируют в течение 72 часов.
Сообщения о разработке этой системы появились в середине марта. Тогда в ФАС сообщили, что выросло число жалоб от россиян на новый вид спам-звонков из-за границы с использованием подменных номеров.
Операторы надеются, что новая система позволит лучше бороться со спамом. Нововведение позволит этим операторам обмениваться информацией, проводить оперативный анализ и блокировать спам-звонки и нежелательные рассылки.
Фото на обложке: wisely /
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