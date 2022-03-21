Россияне смогут пожаловаться на нежелательные спам-звонки и SMS

В ближайшее время в России появится новая система блокировки спам-вызов и SMS. На сайте ФАС и МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 россияне смогут с помощью специальной формы пожаловаться на нежелательную рекламу.

После подачи заявления абонент практически сразу получит ответ от своего оператора. Номера спам-вызова или SMS планируется блокировать в течение 72 часов всеми операторами, котороые подключены к этой системе, сообщили «Известия».

В антимонопольной службе подтвердили, что в ближайшее время появится такая система. В ведомстве добавили, что выросло число жалоб от россиян на новый видспам-звонков из-за границы с использованием подменных номеров.

Орпеторы надеются, что новая система позволит лучше бороться со спамом. Сейчас компании работают над обратной формой для обращений граждан. Нововведение позволит этим операторам обмениваться информацией, проводить оперативный анализ и блокировать спам-звонки и нежелательные рассылки, отметили в пресс-службе «Билайна». Там считают, что сервис будет запущен к 1 июня этого года.

Новая система будет эффективна, если предусмотреть проверку обращений с помощью статистики звонков, блокировать номера только после определенного количества жалоб и создать возможность для разблокировки, добавил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов

Ранее основатель компании Involta, IT-эксперт Алекс Концов рассказал, что номера телефонов абонентов попадают в базы для спам-звонков после визита на сайты организаций, которые используют сервисы определения номера пользователя.

Данные для сервисов поставляют разного рода DMP — Data management platform, которые широко используются в рекламных технологиях, а также сотовые операторы и социальные сети.

DMP может знать контактные данные пользователя, а также факты конкретных покупок через платежные системы и ОФД (оператор фискальных данных). Платформа соотносит все с открытыми данными — аккаунтами в соцсетях, ресурсами, на которых пользователя.

«ВКонтакте» запустила сервис определения номера для борьбы со спамом и мошенниками. Предполагается, что это оградит пользователей от спама, мошенничества и других сомнительных вызовов. Сервис определения номера бесплатный и не требует подключения к интернету.

Фото на обложке: ronstik / Shutterstock