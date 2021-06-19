Включение номеров в базы спам-звонков связали со сбором данных на сайтах

Номера телефонов абонентов попадают в базы для спам-звонков после визита на сайты организаций, которые используют сервисы определения номера пользователя, рассказал РИА Недвижимость основатель компании Involta, IT-эксперт Алекс Концов.

Данные для сервисов поставляют разного рода DMP — Data management platform, которые широко используются в рекламных технологиях, а также сотовые операторы и социальные сети.

DMP может знать контактные данные пользователя, а также факты конкретных покупок через платежные системы и ОФД (оператор фискальных данных). Платформа соотносит все с открытыми данными — аккаунтами в соцсетях, ресурсами, на которых пользователь залогинен с помощью аккаунтов, после чего передает сведения заказчику.

Если среди сведений содержалась контактная информация — телефон или email — пользователю могут начать поступать звонки с рекламными приложениями, даже если он не оставлял свой номер и не давал разрешения на рекламу, сказал эксперт.

«Многие вспомнят кейс, когда Роскомнадзор заблокировал телеграм-канал, в котором по номеру телефона можно было выяснить не только имя, но и номера автомобилей, социальные сети. Это пример незаконного использования и агрегации данных. Узнать, откуда именно рекламодателю известен номер телефона — сложно», — пояснил Концов.

Он отметил, что пользователи часто самостоятельно оставляют свои номера телефонов на сайтах, опросниках, формах обратной связи, досках объявлений. Связанные call-центры могут сотрудничать с разными организациями, поэтому телефон отправляется в общую базу.

Эксперт рекомендовал использовать приложения для защиты от телефонного спама. Как правило, в таких приложениях можно автоматически заблокировать номера, которые мобильный оператор уже включил в «черный список».

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Фото: chainarong06 / Shutterstock