«ВКонтакте» запустила сервис определения номера для борьбы со спамом и мошенниками

Мобильное приложение «ВКонтакте» будет предупреждать пользователей о нежелательных телефонных звонках, сообщила пресс-служба социальной сети. Предполагается, что это оградит пользователей от спама, мошенничества и других сомнительных вызовов. Сервис определения номера бесплатный и не требует подключения к интернету.

Определитель номера сверяет входящие вызовы с собственной базой организаций, которая формируется на основе анализа большого количества данных о подозрительной телефонной активности и отзывах пользователей, говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, информация проверяется в режиме реального времени с использованием алгоритмов машинного обучения. Если алгоритм находит совпадение, приложение помечает звонок как спам или показывает название компании и сферу её работы — например, доставка товаров.

Вызовы от мошенников, коллекторов и подозрительных организаций, а также «немые» звонки, алгоритм отмечает как нежелательные. Функция включается в настройках приложения в разделе «Определитель номера».

«ВКонтакте» намерена повышать точность определителя с помощью обратной связи от пользователей. Отмечается, что база сегментирована и различается в зависимости от региона и включает в себя телефоны местных компаний и локальных филиалов.

Сервис определения номера работает в фоновом режиме. Он доступен пользователям iOS и Android. Сервис разработала команда «VK Звонков».

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