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Эксперты обсудят, как российским EdTech-стартапам выйти на рынки Латинской Америки и Испании

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

5 августа в Москве пройдет дискуссия, организованная фондами Leta Capital и HR&ED-tech. Темой станет масштабирование российских образовательных проектов в Испании и Латинской Америке. Участие бесплатное, нужна регистрация.

Эксперты обсудят, как российским EdTech-стартапам выйти на рынки Латинской Америки и Испании

Спикеры разберут ошибки и успехи компаний OpenMind и Meleton, а также расскажут, как выйти на испаноязычный рынок.

В качестве экспертов выступят:

  • Андрей Анищенко, сооснователь EBAC Online и Skillbox;
  • Иван Крюков, сооснователь Buddy.ai;
  • Оксана Погодаева, управляющий партнер HR&ED-tech, и другие гости.

Дискуссия пройдет в офисе Leta Capital по адресу 1-ый Голутвинский переулок, дом 6. Подробности и регистрация — на странице мероприятия.

Фото на обложке: Unsplash

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