Эксперты обсудят, как российским EdTech-стартапам выйти на рынки Латинской Америки и Испании

Евгения Хрисанфова
5 августа в Москве пройдет дискуссия, организованная фондами Leta Capital и HR&ED-tech. Темой станет масштабирование российских образовательных проектов в Испании и Латинской Америке. Участие бесплатное, нужна регистрация.
Эксперты обсудят, как российским EdTech-стартапам выйти на рынки Латинской Америки и ИспанииЕвгения Хрисанфова
Спикеры разберут ошибки и успехи компаний OpenMind и Meleton, а также расскажут, как выйти на испаноязычный рынок.
В качестве экспертов выступят:
- Андрей Анищенко, сооснователь EBAC Online и Skillbox;
- Иван Крюков, сооснователь Buddy.ai;
- Оксана Погодаева, управляющий партнер HR&ED-tech, и другие гости.
Дискуссия пройдет в офисе Leta Capital по адресу 1-ый Голутвинский переулок, дом 6. Подробности и регистрация — на странице мероприятия.
Фото на обложке: Unsplash
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