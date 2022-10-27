В 2022 году производство игристого вина в России выросло на 30%

С января 2022 года в России произвели 9,4 млн дал игристого вина. Это практически на 30% больше, чем за этот же период 2021 года. Спрос на отечественные напитки увеличился на фоне подорожания и снижения объемов поставок зарубежной продукции, пишут «Ведомости».

За три кваратала «Кубань-вино» выпустил 26 млн бутылок (1,7 млн дал), Дербентская винодельческая компания — 1,75 млн бутылок (131,2 тыс. дал). У «Абрау-Дюрсо» за это время прирост составил 16% в сегменте классических игристых вин и 4% – резервуарных.

По данным Роскачества, в 2021 году в Россию ввезли 7,5 млн дал игристых вин. Информацию по объемам импорта в этом году Федеральная таможенная служба не раскрывает. По оценке директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, ввоз этих напитков сократился примерно на 35%. И по итогам 2022 года объем импорта игристых вин может составить 4,9 млн дал.

Сложности с наличием недорогих иностранных напитков привели к тому, что ритейлеры стали увеличивать ассортимент российских вин в ценовой категории до 400 рублей, сказал руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. В этом сегменте, по его словам, и растет производство вин у отечественных производителей.

Рост производства отечественного игристого вина может привести к недостатку сырья в следующем году, полагает один из крупнейших игроков в этом сегменте. Для решения проблем с сырьем компании увеличивают площади закладываемых виноградников, а также договариваются с небольшими производителями и крестьянско-фермерскими хозяйствами о поставках винограда.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов фастфуда Burger King добавит в меню вино. В качестве эксперимента алкоголь (крепче пива) начнут продавать в аэропорту «Внуково». Руководство сети хочет изучить спрос и реакцию посетителей. Продажи тихих и игристых вин в ресторанах Burger King в международном аэропорту «Внуково» начнутся в 2023 году.

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