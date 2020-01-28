С 1 февраля держатели карт Сбербанка, подключенные к программе лояльности «Спасибо», смогут переводить друг другу накопленные баллы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей программы.

«Спасибо» от Сбербанка можно будет переводить по номеру телефона