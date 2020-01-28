Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Спасибо» от Сбербанка можно будет переводить по номеру телефона

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

С 1 февраля держатели карт Сбербанка, подключенные к программе лояльности «Спасибо», смогут переводить друг другу накопленные баллы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей программы.

«Спасибо» от Сбербанка можно будет переводить по номеру телефона

По словам источников, «Спасибо» запустит единую платформу, которая объединит все порталы программы, мобильное приложение и сайт. С февраля переводы баллов можно будет делать через специальный сервис «Спасибо Х». Сейчас он находится в стадии тестирования.

  • Воспользоваться новой функцией смогут не все карточные клиенты банка, а только те, которые имеют второй и выше уровни привилегий в программе. Напомним, что в 2018 году «Спасибо» разделил всех участников акции на четыре категории: «Спасибо», «Большое Спасибо», «Огромное Спасибо», «Больше, чем Спасибо».
  • Дарители будут отдавать «комиссию» за перевод, размер которой варьируется в зависимости от их статуса: получателю будет приходить не 1 тысяча бонусов, а 800, 900 или 950.
  • Как объяснили «Ведомостям» в программе, переводить баллы можно будет по номерам телефона. Максимальное количество «Спасибо» для перевода — 50 тысяч. Число переводов в месяц не ограничено. Всего в месяц можно будет получать в дар не более 20, 30 или 50 тысяч бонусов.
  • Тратить подаренные баллы, как сказали в «Спасибо», можно будет так же, как свои собственные. 
  • По мнению опрошенных изданием экспертов, переводы станут востребованными, но «комиссии» за перевод могут стать преградой для многих клиентов.
Как сообщают «Ведомости», сейчас в «Спасибо от Сбербанка» зарегистрировано 42 млн держателей карт, за 2019 год их число выросло на 5 млн человек.

Фото: White bear studio / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

28 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

28.01.2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

24 января — 20 февраля 2020

Продвижение в Instagram

27 января — 27 июля 2020

Курс по аналитике данных

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ