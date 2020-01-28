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«Спасибо» от Сбербанка можно будет переводить по номеру телефона
Новости
Анна Бородкина
С 1 февраля держатели карт Сбербанка, подключенные к программе лояльности «Спасибо», смогут переводить друг другу накопленные баллы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей программы.
«Спасибо» от Сбербанка можно будет переводить по номеру телефонаАнна Бородкина
По словам источников, «Спасибо» запустит единую платформу, которая объединит все порталы программы, мобильное приложение и сайт. С февраля переводы баллов можно будет делать через специальный сервис «Спасибо Х». Сейчас он находится в стадии тестирования.
- Воспользоваться новой функцией смогут не все карточные клиенты банка, а только те, которые имеют второй и выше уровни привилегий в программе. Напомним, что в 2018 году «Спасибо» разделил всех участников акции на четыре категории: «Спасибо», «Большое Спасибо», «Огромное Спасибо», «Больше, чем Спасибо».
- Дарители будут отдавать «комиссию» за перевод, размер которой варьируется в зависимости от их статуса: получателю будет приходить не 1 тысяча бонусов, а 800, 900 или 950.
- Как объяснили «Ведомостям» в программе, переводить баллы можно будет по номерам телефона. Максимальное количество «Спасибо» для перевода — 50 тысяч. Число переводов в месяц не ограничено. Всего в месяц можно будет получать в дар не более 20, 30 или 50 тысяч бонусов.
- Тратить подаренные баллы, как сказали в «Спасибо», можно будет так же, как свои собственные.
- По мнению опрошенных изданием экспертов, переводы станут востребованными, но «комиссии» за перевод могут стать преградой для многих клиентов.
Фото: White bear studio / Shutterstock
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