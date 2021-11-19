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Акции «СПБ Биржи» допустили до торгов – IPO пройдет по верхней границе ценового диапазона

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«СПБ Биржа» выйдет на биржу 19 ноября. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона в $10,5-11,5 за акцию. Компания будет продавать свои акции на собственной площадке и разместит 14,3 млн ценных бумаг.

Акции «СПБ Биржи» допустили до торгов – IPO пройдет по верхней границе ценового диапазона

О цене размещения ценных бумаг «СПБ Биржи» сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Санкт-Петербургская биржа разместит 14,3 млн собственных акций по верхней границе ценового диапазона, установленного в ходе IPO. Цена акции составит $10,5-11,5 или 835 рублей по актуальному курсу. Ценные бумаги «СПБ Биржи» будут торговаться под тикером SPBE. 

Компания намерена привлечь $150 млн. В таком случае капитализация «СПБ Биржи» составит $1,3 млрд.   

RB.ru рассказывали о планах на использование привлеченных средств. Они пойдут на общекорпоративные цели, в том числе докапитализацию ее инфраструктурных организаций — «Бест Эффортс Банка», являющегося расчетным депозитарием, и НКО «Клиринговый центр МФБ», являющимся центральным контрагентом.

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