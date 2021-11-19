Акции «СПБ Биржи» допустили до торгов – IPO пройдет по верхней границе ценового диапазона

«СПБ Биржа» выйдет на биржу 19 ноября. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона в $10,5-11,5 за акцию. Компания будет продавать свои акции на собственной площадке и разместит 14,3 млн ценных бумаг.

О цене размещения ценных бумаг «СПБ Биржи» сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Санкт-Петербургская биржа разместит 14,3 млн собственных акций по верхней границе ценового диапазона, установленного в ходе IPO. Цена акции составит $10,5-11,5 или 835 рублей по актуальному курсу. Ценные бумаги «СПБ Биржи» будут торговаться под тикером SPBE.

Компания намерена привлечь $150 млн. В таком случае капитализация «СПБ Биржи» составит $1,3 млрд.

RB.ru рассказывали о планах на использование привлеченных средств. Они пойдут на общекорпоративные цели, в том числе докапитализацию ее инфраструктурных организаций — «Бест Эффортс Банка», являющегося расчетным депозитарием, и НКО «Клиринговый центр МФБ», являющимся центральным контрагентом.