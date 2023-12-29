«СПБ Биржа» приостановила торги ценными бумагами из-за сбоя

О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами сообщат дополнительно. Об этом говорится на сайте площадки.

«СПБ Биржа» попала в SDN-list США в начале ноября. Это означает для площадки изоляцию от долларовой системы, заморозку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями.

Фото на обложке: «СПБ Биржа»