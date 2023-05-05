«СПБ Биржа» ограничит торги акциями Lockheed Martin, Palantir и еще девяти американских компаний

Торги акциями Lockheed Martin, Palantir, General Dynamics и еще восьми американских компаний будут ограничены на «СПБ Бирже». Все эти компании представляют оборонную промышленность США – ЦБ ранее рекомендовал прекратить торги бумагами этих эмитентов.

«СПБ Биржа» ограничит торги акциями одиннадцати компаний США, представляющих оборонную промышленность. Об этом говорится в сообщении биржи.

«Меры, рекомендованные Банком России, нацелены на превентивное снижение рисков для инвесторов в случае принятия нормативного акта, запрещающего покупку и продажу ценных бумаг ряда иностранных компаний», – говорится в заявлении «СПБ Биржи».

Речь идет об акциях Aerojet Rocketdyne Holdings, AeroVironment, General Dynamics Corporation, L3Harris Technologies, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Olin Corporation, Palantir Technologies, Raytheon Technologies Corporation, Smith & Wesson Brands, TransDigm Group Incorporated.

В «СПБ Бирже» не уточнили, когда торги акциями компаний будут ограничены, но подчеркнули, что возможность продать их сохранится.

Ранее сообщалось, что «СПБ Биржа» возобновит торги бумагами иностранных компаний, которые ведут основную деятельность в России. К ним относятся в том числе «Яндекс», X5 Group, Ozon, «Циан», TCS Group, HeadHunter, VK, Fix Price.

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