За полгода мошенники похитили 1,3 млрд рублей через СПБ

В январе-июне 2023 года мошенники похитили у граждан более 1,3 млрд рублей через Систему быстрых платежей (СБП). Это 16,25% от общей суммы всех украденных средств за это время.

Количество хищений с помощью этого сервиса составило 32,2 тыс. Этот канал краж Банк России выделяет в статистике только с начала этого года, сообщили «Ведомости».

При этом вернуть свои деньги россиянам удалось больше всего в январе – марте – 64 млн рублей, или 11% от похищенной суммы. В апреле – июне этот показатель упал почти в пять раз, составив 13 млн рублей (1,7%).

Всего за этот период мошенники похитили у граждан более 8 млрд рублей, что на 33% больше за этот же промежуток времени год назад, следует из отчета регулятора. Вернуть удалось только 4,39% от всей суммы – около 356,6 млн рублей.

В период с апреля по июнь 2023 года россияне совершили 300 млн покупок с помощью СБП на общую сумму 600 млн рублей. В ЦБ отметили, что за последний год эти показатели выросли в пять раз.

Объем переводов через СБП во втором квартале достиг 7 трлн рублей, увеличившись год к году в два раза. Всего было совершено 1,6 млрд операций, а суточное количество переводов превышало 23 млн транзакций.

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