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Объем торгов акциями иностранных компаний на «СПБ Бирже» упал в ноябре на 91%

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«СПБ Биржа» отчиталась о почти стопроцентном падении объема торгов акциями иностранных компаний. В ноябре текущего года бумагами иностранных эмитентов на бирже наторговали всего на $3,5 млрд, что на 91% меньше, чем в ноябре 2021 года.

Объем торгов акциями иностранных компаний на «СПБ Бирже» упал в ноябре на 91%

В ноябре 2022 года объем торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже составил $3,5 млрд, что на 91,4% меньше, чем в ноябре 2021 года, когда этот показатель был на уровне $40,93 млрд, сообщила биржа.

Самыми популярными ценными бумагами иностранных компаний у совершающих сделки на «СПБ Бирже» людей стали депозитарные расписки производителя электромобилей Tesla с долей 8,1% в общем объеме торгов, криптобиржи Coinbase (6,7%), гиганта электронной коммерции Alibaba (4,4%), производителя видеокарт Nvidia (3%) и автоконцерна Li Auto (2,5%).

В ноябре по сравнению с октябрем объем торгов на Санкт-Петербургской бирже вырос на 41,6%, с среднедневной объем ценными бумагами иностранных эмитентов поднялся на 41,1% до $170 млн, сообщила площадка.

К ноябрю «СПБ Биржа» избавилась от всех крупных подсанкционных акционеров. Последним из таких был «Совкомбанк» с долей в 8,6%, в мае из капитала площадки вышел ВТБ, который владел долей в 9,3%.

Фото на обложке: Things / Shutterstock

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