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Торги иностранными бумагами на «СПБ Бирже» приостановлены минимум на 7 дней

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Торги иностранными бумагами на «СПБ Бирже» не будут проводиться еще по меньшей мере семь дней, сообщили в пресс-службе площадки. Причиной приостановки стали комплеанс-процедуры.

Торги иностранными бумагами на «СПБ Бирже» приостановлены минимум на 7 дней

Как пояснили в пресс-службе, площадка работает с российскими и зарубежными контрагентами, чтобы определить порядок действий в сложившейся ситуации.

«Мы предполагаем, что консультации займут не менее семи рабочих дней», — отмечается в сообщении.

«СПБ Биржа» стала одной из организаций, которая пополнила американский санкционный список в начале ноября. Внесение SDN-лист США означает изоляцию от долларовой системы, заморозку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями.

В связи с попаданием в санкционный список «СПБ Биржа» вынуждена выйти из капитала международной площадки TS в Казахстане, где ей принадлежат 10%.

Фото на обложке: Bro Crock / Shutterstock

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