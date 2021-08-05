«СПБ Биржа» разместит свои депозитарные расписки на Nasdaq

Главная биржевая площадка по торговле в России американскими акциями — «СПБ Биржа» — планирует осенью провести IPO в России и США. Это размещение может стать первым выходом российского эмитента акций на зарубежную площадку, ранее российские компании проводили IPO от имени своих иностранных структур.

В России инвесторам предложат акции, а на бирже Nasdaq — депозитарные расписки, узнал «Коммерсантъ» от трех собеседников на финансовом рынке.

По словам одного из собеседников издания, в России биржа намерена разместиться на своей же площадке, а не на Московской бирже. Другой собеседник рассказал, что биржа уже ведет согласование с американской Комиссией по ценным бумагам (SEC). На «СПБ Бирже» не комментируют эту информацию.

«СПБ Биржа» может выйти на IPO уже в этом году, а не в следующем, как планировалось ранее. Road-show может начаться в середине октября, менеджмент рассчитывает, что стоимость группы составит $1,8–2,5 млрд акции действующих акционеров. Оба источника издания назвали основным организатором размещение Goldman Sachs.

Ряд экспертов отметили, что «СПБ Бирже» надо спешить с размещением, чтобы получить хорошую оценку. По словам директора по активным операциям «Велес Капитала» Евгения Шиленкова, биржа показывает хорошие темпы роста, ей нужен капитал, чтобы поддерживать этот темп и посоревноваться с Московской биржей. Для быстрорастущего бизнеса, который начал генерировать хорошую EBITDA, пришло время стать публичным, сказал эксперт.

Аналитик «Финама» Игорь Додонов напомнил, что операционные доходы биржи в 2020 году выросли в 4,6 раза, до 3,3 млрд рублей, при этом компания показала прибыль в размере 1,3 млрд рублей после убытка в 2019 году. По его словам, оценка биржи в диапазоне $1,8–2,5 млрд «выглядит существенно завышенной», но с учетом хорошей рыночной конъюнктуры и сохраняющейся высокой популярности фондового рынка в России компания вполне сможет разместиться в этом диапазоне.

Московская биржа сейчас торгуется с прогнозным коэффициентом P/E на 2021 год на уровне около 15х, аналоги из развивающихся стран — 18х, из развитых стран — 26х. По оценке Алексея Павлова, ориентируясь на показатели Московской биржи и учитывая премию за рост, всю «СПБ Биржу» можно оценить в 30–40 млрд рублей. Однако он предупреждает, что размещение сразу на двух площадках может привести к размытию и так не самой большой потенциальной ликвидности.

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Фото: GotziLA STOCK / Shutterstock