Первый пуск частной немецкой ракеты-носителя Spectrum завершился крушением
Пуск первой частной ракеты-носителя из Германии завершился провалом. Космический аппарат Spectrum компании Isar Aerospace разбился спустя полминуты после взлета.
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Что произошло? Трансляция запуска велась на YouTube-канале Isar Aerospace. Старт был осуществлен в 13:30 по мск с космодрома Аннейа в Норвегии.
Тестовый полет под названием Going Full Spectrum не предполагал наличие полезной нагрузки. Вице-президент Isar Aerospace Александр Даллоно перед стартом рассказал, что цель запуска — проверка всех компонентов и систем ракеты.
Примерно через 30 секунд после старта ракета перевернулась в воздухе и начала снижаться. В этот момент трансляция прервалась, но спустя некоторое время был слышен звук взрыва.
Фото: Isar Aerospace / YouTube
Как отреагировала Isar Aerospace? Немецкая компания отказывается считать пуск провальным. В новости о событии пресс-служба Isar сообщила, что ракета-носитель «успешно покинула стартовую площадку, была остановлена и упала прямо в море контролируемым образом».
«Наш первый испытательный полет оправдал все наши ожидания, добившись большого успеха. У нас был чистый старт, 30 секунд полета и даже удалось проверить нашу систему прекращения полета», — отметил гендиректор Isar Aerospace Дэниель Метцлер.
Также глава космической компании подчеркнул: «Что немаловажно, мы не уничтожили стартовую площадку».
Что будет дальше? Isar Aerospace подтвердила, что продолжит использовать ракету-носитель Spectrum для своих будущих миссий, а космические аппараты для второго и третьего полета «уже находятся в производстве».
- В начале марта 2025 года космический аппарат Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace передал на Землю первую после успешной посадки фотографию поверхности Луны. Доставила его на Луну ракета-носитель SpaceX Falcon, европейским аналогом которой является Spectrum.
Фото на обложке: Isar Aerospace
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